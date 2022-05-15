اتحاد المصارعة العراقي يعاقب 5 اندية تعاطى لاعبوها المنشطات المحظورة

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي للمصارعة، يوم الأحد، عن فرض غرامات مالية لخمسة اندية ثبت تناول لاعبيها للمنشطات المحظورة في بطولة الاندية العراقية الاخيرة للمتقدمين.

وقال مصدر في الاتحاد لوكالة شفق نيوز، ان "الاتحاد العراقي للعبة ومن خلال تعاونه مع الطب الرياضي العراقي يحرص على اجراء فحوصات طبية وأخذ عينات من اللاعبين قبل البطولات المحلية وكانت اخرها بطولة العراق للمتقدمين التي جرت منافساتها في دهوك".

واضاف "تم ارسال العينات الى مختبرات الاتحاد الدولي للمصارعة للتأكد من النتائج، وقد اثبتت الفحوصات الاخيرة ان لاعبين من اندية الشرطة والحدود والجيش وامانة بغداد والثورة الكركوكي تناولوا المنشطات المحظورة".

واشار المصدر الى انه "تمت معاقبة كل نادٍ من الاندية الخمسة بغرامة مالية مقدارها ثلاثة آلاف دولار مع حرمان المصارعين الذين ثبت تعاطيهم للمنشطات من اللعب لمدة سنتين، وفي حال امتناع الاندية عن الدفع فإن الفريق سيحرم من المشاركات المقبلة لحين دفع الغرامة".

وبين ان "الاتحاد يسعى بشتى الطرق للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة بالتعاون مع الاندية العراقية والاتحادين الاسيوي والدولي، كونها تؤثر سلبا على حياة ومستقبل مصارعينا، ولابد من انديتنا ان تراقب وتوجه مصارعيها لعدم الوقوع في فخ المنشطات الذي يؤدي الى الحرمان والغرامات التي يصعب على بعض الاندية من تسديدها".