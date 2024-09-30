اتحاد المصارعة العراقي يتعاقد مع 10 مدربين إيرانيين دعماً للبطل الأولمبي

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي للمصارعة، يوم الاثنين، التعاقد مع 10 مدربين إيرانيين وتأسيس 6 مراكز تخصصية لقيادة المنتخبات الوطنية بهدف بناء جيل مستقبلي يكون جاهزًا لتمثيل المصارعة العراقية في المرحلة المقبلة.

وقال رئيس الاتحاد، شعلان عبد الكاظم، لوكالة شفق نيوز إن التعاقد مع 10 مدربين دفعة واحدة يحدث لأول مرة في تاريخ اللعبة وباقي الاتحادات، مبينًا أنه تم السير على هذا النهج من أجل اكتشاف المواهب وتدريب المنتخبات الوطنية.

وأوضح أن المدربين قد قسموا إلى مجموعتين: الأولى خصصت لقيادة المنتخبات الوطنية، بينما الجزء الآخر خصص لقيادة المراكز التخصصية التي تم تأسيسها في 6 محافظات هي كركوك وكربلاء والبصرة والديوانية والعمارة والموصل.

وبين أن الاتحاد خصص لكل مركز تدريبي مدربًا سيتم متابعته، وبعد ستة أشهر سيتم تقييم عمله بعد المدة المقررة.

وأضاف أن الهدف من هذه المراكز هو بناء جيل واعد يمثل العراق في المحافل الأولمبية القادمة، حيث ستكون قادرة على تحقيق الأوسمة الأولمبية للعراق في الدورات الأولمبية المقبلة.

وأشاد عبد الكاظم بالدعم الكبير الذي تلقاه من رئيس اللجنة الأولمبية العراقية عقيل مفتن، والذي يواصل دعم اتحاد المصارعة والاتحادات العراقية الأخرى لتحقيق نتائج جيدة في المشاركات الخارجية والدورات الأولمبية المقبلة.