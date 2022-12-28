اتحاد الكرة يؤكد جاهزية ملاعب خليجي 25 ويضع  اللمسات الاخيرة لتقنية "الفار"

شفق نيوز / أكد الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، جاهزية ملعبي البصرة والميناء لاحتضان مباريات خليجي 25 ، مع إكمال شبه تام لمنظومة الفار.

وقال عضو اتحاد الكرة فراس بحر العلوم لوكالة شفق نيوز "لقد تم اكمال منظومة الكهرباء وصرف مولدات جبارة لتكون اضافة للكهرباء الحكومية في ملعبي البصرة والميناء المخصصين لاستضافة بطولة خليجي 25.

واضاف، ان "شركة اسبانية بدات بنصب الكاميرات الخاصة بتقنية فار التي وصلت الى البصرة وقد اكملت نصب الاجهزة تقريبا"، موضحاً ان" كاميرات تقنية فار وضعت في زوايا بأبعاد مختلفة لكشف كل الجوانب التي تخفى عن الحكام".

وتابع عضو اتحاد الكرة أن "وزارة النقل جهزت وسائل المواصلات بغية نقل الجمهور وتم حسم هذا الموضوع نهائيا، فضلا عن حسم موضوع دخول الجمهور الخليجي الى ارض العراق بإجراءات سلسة وبسيطة بغية الحضور وتشجيع فرقها"، مبينا ان "ذلك جرى بتنسيق عال بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة الداخلية ووزارة النقل والصحة والحكومة المحلية في البصرة واتحاد الكرة وكل المؤسسات الداعمة الاخرى اضافة الى اللجنة المنظمة للبطولة".

ومضى بحر العلوم قائلاً ان "اللجنة المنظمة تتابع عن كثب الاهتمام بارضية الملعب التي تتم تغطيتها والاهتمام بها في الاجواء الباردة وكذلك الاهتمام بالجوانب التنظيمية حيث سيكون افتتاح البطولة شيء مبهر".