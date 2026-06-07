اتحاد الكرة يُحمِّل درجال اختفاء تذاكر المونديال: سُلِّمت لجهة في أميركا

شفق نيوز- بغداد

كشف عضو مجلس إدارة الاتحاد العراقي لكرة القدم، غالب الزاملي، اليوم الأحد، أسباب أزمة تذاكر مباريات المنتخب العراقي في كأس العالم 2026، مؤكداً أن التذاكر سُلّمت إلى جهة في الولايات المتحدة دون علم المكتب التنفيذي للاتحاد.

وقال الزاملي، لوكالة شفق نيوز، إن اختفاء التذاكر في هذا التوقيت الحرج يعود إلى ما وصفه بـ"تصرف خاطئ" من الإدارة السابقة، مبيناً أن رئيس الاتحاد السابق عدنان درجال سلّم تذاكر الجمهور العراقي الخاصة بالمباريات الثلاث الأولى في كأس العالم إلى أحد الأشخاص العاملين في شركة داخل الولايات المتحدة، من دون علم المكتب التنفيذي.

وأضاف أن هذا الإجراء أدى إلى فقدان التذاكر وعدم معرفة مصيرها حتى الآن، مشيراً إلى أن الاتحاد الحالي يتابع الملف عبر منسقيه في الولايات المتحدة من أجل معالجة المشكلة بأسرع وقت ممكن.

وتفجرت خلال الأيام الماضية أزمة تتعلق بمصير تذاكر مباريات المنتخب العراقي أمام منتخبات النرويج وفرنسا والسنغال في دور المجموعات من كأس العالم.

وبحسب الوثائق المتداولة، جرى شراء 3150 تذكرة بواقع 1050 تذكرة لكل مباراة، بقيمة إجمالية بلغت مليوناً و408 آلاف دولار، من منحة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) المخصصة للمنتخبات المتأهلة إلى النهائيات.

وتشير المعلومات إلى أن التذاكر سُلّمت بالكامل إلى إحدى الشركات من دون إبرام عقد قانوني رسمي، الأمر الذي أثار تساؤلات واسعة بشأن مصيرها ودفع أطرافاً رياضية إلى المطالبة بفتح تحقيق لكشف ملابسات القضية والجهات المستفيدة منها.