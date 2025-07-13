اتحاد الكرة يؤجل نهائي كأس العراق إلى الجمعة وسط خلافات حول ملعب المباراة

بغداد- شفق نيوز

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الإثنين، تأجيل موعد المباراة النهائية لبطولة كأس العراق إلى يوم الجمعة المقبل الموافق 18 تموز 2025، بعد أن كان مقرراً إقامتها يوم الثلاثاء، وذلك لأسباب تنظيمية تتعلق بملعب المواجهة.

وذكر الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قرار التأجيل جاء لأسباب تنظيمية"، مشيراً إلى أن "الموعد الجديد للمباراة النهائية سيكون يوم الجمعة بدلاً من الثلاثاء، فيما سيُحسم اختيار ملعب الاستضافة بناءً على كتاب رسمي من نادي زاخو من المتوقع وصوله صباح الثلاثاء".

وكانت إدارة نادي زاخو قد رفضت خوض المباراة النهائية أمام دهوك على ملعب الأخير، معتبرة ذلك إخلالاً بمبدأ تكافؤ الفرص، كما تعذّرت إقامة المباراة في ملعب فرانسو حريري بأربيل بسبب أعمال الصيانة الجارية فيه منذ أكثر من عشرة أيام.

وكان فريق زاخو قد تأهل إلى النهائي بعد فوزه على الشرطة بركلات الترجيح، فيما حجز دهوك مقعده في المباراة النهائية عقب تغلبه على القوة الجوية في نصف النهائي، ليتأهلا إلى قمة منتظرة.