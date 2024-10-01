اتحاد الكرة يؤجل موعد انطلاق الدوري العراقي الممتاز (وثيقة)

شفق نيوز/ أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، تأجيل موعد انطلاق الدوري العراقي الممتاز إلى يوم 20 أكتوبر 2024، بعد أن كان مقررًا أن يبدأ في 11 تشرين الأول الحالي .

وجاء القرار كجزء من الجهود التنظيمية التي تهدف إلى تحسين استعداد الفرق وضمان تقديم موسم رياضي مميز.

وتقام منافسات الدوري العراقي الممتاز بنظام الدوري العام ذهابا وإيابا .

يذكر أن 20 فريقا يشاركون في منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم للموسم 2024-2025 .