اتحاد الكرة يؤجل مباراة من كأس العراق والدوري الممتاز

شفق نيوز/ قررت لجنة المسابقات في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم تأجيل مباراة فريقي الحدود والشرقاط ضمن مبارياتِ دور الـ 16 من بطولةِ كأس العراق والمقرر إقامتها يوم الخميس إلى موعدٍ تقرره اللجنة فيما بعد لأمورٍ تتعلقُ بعدم توفير ملعب لإجراء المباراةِ في هذا التوقيت.

كما قررت لجنةُ المسابقات في الاتحادِ العراقي لكرةِ القدم تغييرَ موعد وتوقيت مباراة فريقي القاسم والصناعة ضمن الجولة 24 من الدوري الممتاز من يوم الثلاثاء الموافق ( 18 / 4) إلى يوم الاثنين الموافق (17 /4) في الساعةِ التاسعة والنصف، وعلى ملعبِ كربلاء الدوليّ.