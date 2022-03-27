سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

اتحاد الكرة يؤجل كأس العراق وادارة الزوراء غير راضية

Category: ريـاضة

Date: 2022-03-27T11:27:03+0000
اتحاد الكرة يؤجل كأس العراق وادارة الزوراء غير راضية

شفق نيوز/ انتقدت إدارة نادي الزوراء يوم الأحد، قرار تأجيل مباريات بطولة كاس العراق، مشيرة إلى أن التأجيل ليس بصالح النادي.

وكان الاتحادُ العراقيّ لكرةِ القدم قرر ببيان تأجيلَ مُباريات بطولةِ الكأس (الدور ربع النهائي) إلى إشعارٍ آخر.

وقال مشرف الفريق وعضو ادارة النادي عبد الكريم رزاق لوكالة شفق نيوز؛ ان ادارة الزوراء كانت ترغب بإقامة المباراة يوم 2 نيسان ولا داعي لتأجيلها لان التأجيل ليس من صالح احد.

وبين أن لقاء الجوية والزوراء له نكهة خاصة، مشيرا إلى أن نادي القوة الجوية الجوية اعترض على إقامة اللقاء وطلب التاجيل لوجود تسعة لاعبين في المنتخب، وتابع رزاق؛ ان الزوراء ايضاً سيغيب عنه ما يقارب ثمانية لاعبين ثلاثة منهم في المنتخب وواحد في الاولمبي واثنين في الشباب ومحترف سوري وآخر صومالي.

related

المسابقات تثبت موعد كلاسيكو العراق

Date: 2022-03-23 07:31:41
المسابقات تثبت موعد كلاسيكو العراق

إدارة نادي الزوراء تطمح للفوز بكأس العراق للمرة 17

Date: 2021-07-17 10:50:47
إدارة نادي الزوراء تطمح للفوز بكأس العراق للمرة 17

الزوراء يؤكد عدم سحب لاعبيه من المنتخب: سنلعب بالبدلاء والوطن أهم من "الكأس"

Date: 2021-05-21 12:55:30
الزوراء يؤكد عدم سحب لاعبيه من المنتخب: سنلعب بالبدلاء والوطن أهم من "الكأس"

شنيشل: الحدود لا يستهان به ونطمح للذهاب بعيدا في الكأس

Date: 2021-05-28 10:39:53
شنيشل: الحدود لا يستهان به ونطمح للذهاب بعيدا في الكأس

حمزة هادي: جاهزون لمواجهة الزوراء وطموحنا اللقب

Date: 2021-07-18 11:31:04
حمزة هادي: جاهزون لمواجهة الزوراء وطموحنا اللقب

اصابات وشفاء للاعبين الجوية قبل لقاء نفط البصرة في بطولة كأس العراق

Date: 2021-12-01 14:39:30
اصابات وشفاء للاعبين الجوية قبل لقاء نفط البصرة في بطولة كأس العراق

القوة الجوية يتعادل مع الزوراء بشق الانفس

Date: 2022-01-11 15:24:30
القوة الجوية يتعادل مع الزوراء بشق الانفس

الزوراء يبلغ نهائي كأس العراق على حساب الشرطة

Date: 2021-06-10 18:56:55
الزوراء يبلغ نهائي كأس العراق على حساب الشرطة