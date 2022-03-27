اتحاد الكرة يؤجل كأس العراق وادارة الزوراء غير راضية

شفق نيوز/ انتقدت إدارة نادي الزوراء يوم الأحد، قرار تأجيل مباريات بطولة كاس العراق، مشيرة إلى أن التأجيل ليس بصالح النادي.

وكان الاتحادُ العراقيّ لكرةِ القدم قرر ببيان تأجيلَ مُباريات بطولةِ الكأس (الدور ربع النهائي) إلى إشعارٍ آخر.

وقال مشرف الفريق وعضو ادارة النادي عبد الكريم رزاق لوكالة شفق نيوز؛ ان ادارة الزوراء كانت ترغب بإقامة المباراة يوم 2 نيسان ولا داعي لتأجيلها لان التأجيل ليس من صالح احد.

وبين أن لقاء الجوية والزوراء له نكهة خاصة، مشيرا إلى أن نادي القوة الجوية الجوية اعترض على إقامة اللقاء وطلب التاجيل لوجود تسعة لاعبين في المنتخب، وتابع رزاق؛ ان الزوراء ايضاً سيغيب عنه ما يقارب ثمانية لاعبين ثلاثة منهم في المنتخب وواحد في الاولمبي واثنين في الشباب ومحترف سوري وآخر صومالي.