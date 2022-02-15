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اتحاد الكرة يؤجل تسمية المساعد حيدر نجم ويقدم شهد رسميا غدا الاربعاء

Category: ريـاضة

Date: 2022-02-15T08:40:51+0000
اتحاد الكرة يؤجل تسمية المساعد حيدر نجم ويقدم شهد رسميا غدا الاربعاء

شفق نيوز/ حدد الاتحاد العراقي لكرة القدم الساعة الحادية عشر صباحا من يوم غد الأربعاء لتقديم عبد الغني شهد لوسائل الإعلام. 

وقال فراس بحر العلوم عضو اتحاد الكرة لوكالة شفق نيوز؛ ان التقديم سيكون في الساعة 11 من صباح يوم غد في بغداد بحضور وسائل الإعلام.

وأضاف أن الاتحاد سيعتمد يوم غد المدرب وجهازه الفني باستثناء المساعد حيدر نجم الذي تقرر تأجيل تسميته بشكل رسمي.

وأوضح ان سبب تأجيل تسمية حيدر مساعدا حالياً هو مراعاةً لفريق ناديه نفط الوسط، مبيناً أنه من غير المعقول ان تتم تسمية المدرب والمساعد من نادي نفط الوسط ويبقى النادي من غير مساعد.

وبين ان الاتحاد قرر اعتماد المدرب حيدر نجم رسميا يوم 10 من شهر آذار ولغاية الأول من شهر نيسان المقبلين.

واكد انه في حال وفق الفريق مع المدرب عبد الغني شهد في المباراتين المقبلتين أمام الإمارات وسوريا ستكون جلسة للاتحاد لاتخاذ قرار يخدم الطرفين بشأن قيادة منتخبنا للمرحلة ما بعد المباراتين.

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