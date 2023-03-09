اتحاد الكرة يؤجل تحديد موعد انطلاق الجولة 16 من كأس العراق

شفق نيوز/ اكدت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة العراقي، يوم الخميس، تأجيل تحديد موعد انطلاق انطلاق دور الـ 16 لبطولة كأس العراق لكرة القدم.

وقال عضو لجنة المسابقات في اتحاد الكرة نجم الأوسي لوكالة شفق نيوز، ان اللجنة لم تحدد موعد انطلاق منافسات الجولة 16 لمنافسات كأس العراق، مبينا أن اللجنة ستحدد الموعد حسب الوقت المناسب الذي لا يتقاطع مع أي نشاط كروي آخر .

وفيما يخص المباراتين المؤجلتين من الدور 32 المؤهلة لدور الـ16، أكد الأوسي أن المباراتين ستقامان خلال ايام الفيفا دي هذا الشهر .

وكانت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة قررت تأجيل لقاء فريقي القاسم ودهوك، ولقاء فريقي كربلاء والصناعة ضمن منافسات الدور 32 من من مباريات كأس العراق لكرة القدم.

وتأهلت حتى الآن اربعة عشر فريقاً الى دور الـ 16 لبطولة كأس العراق لكرة القدم .

يشار الى ان فريق نادي الحدود إلى دور الـ16 من كأس العراق، بعد انسحاب منافسه الحويجة، أحد فرق الدرجة الأولى واعتبار الأخير خاسرا 0-3 .