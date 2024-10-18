اتحاد الكرة يؤجل انطلاق دوري نجوم العراق ويؤكد تمسكه بكاساس

شفق نيوز/ كشف الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الجمعة، سبب تأجيل انطلاق مباريات الجولة الرابعة من منافسات دوري نجوم العراق حتى أواخر الأسبوع المقبل، فيما أكد تمسكه بمدرب المنتخب خيسوس كاساس.

وقال عضو الاتحاد غالب الزاملي، لوكالة شفق نيوز، إن "سبب عدم استئناف الجولة الرابعة من دوري نجوم العراق وتأجيلها إلى يوم 24 من الشهر الجاري هو لارتباط ثلاثة أندية عراقية بمهمات آسيوية وخليجية، وهي الشرطة والقوة الجوية ودهوك".

وأضاف "فريق الشرطة سيلاقي بختكور الأوزبكي يوم الاثنين 21 من الشهر الجاري في دوري أبطال آسيا للنخبة، فيما سيخوض نادي دهوك أولى مبارياته يوم 22 من هذا الشهر أمام أهلي صنعاء اليمني في بطولة دوري أبطال الخليج للأندية، بينما يلاقي القوة الجوية فريق الخالدية البحريني في المباراة الثالثة يوم الأربعاء 23 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري".

وأشار إلى أن "الاتحاد ارتأى أن تكمل الأندية مبارياتها ومن ثم استئناف الدوري".

من جانب أخر، أكد الزاملي أن اتحاد الكرة العراقي "متمسك بخدمات مدرب المنتخب العراقي الإسباني خيسوس كاساس حتى نهاية عقده مهما كانت نتائج المباريات المقبلة في تصفيات كأس العالم التي لم يتبق منها سوى ست مواجهات، اثنتان منها مع الأردن وواحدة مع كل من منتخبات كوريا الجنوبية وفلسطين والكويت وسلطنة عمان".