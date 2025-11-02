اتحاد الكرة يوضح: قرعة كأس العراق اليوم تخص الدور الثاني وليس دور الـ16

شفق نيوز- بغداد

أكد رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة، محمد عرب، يوم الأحد، أن قرعة كأس العراق التي ستجري اليوم تخص الدور الثاني وليس دور الـ16، كما يروج له عبر وسائل الإعلام.

وقال عرب لوكالة شفق نيوز، إن "منافسات بطولة الكأس لم يتحدد من خلالها بلوغ الفرق الى دور الـ16 لحد الان، وتحتاج الى خوض مواجهات في الادوار المقبلة"، مبينا أن "الدور المقبل من منافسات كأس العراق التي سيتم إجراء قرعتها اليوم ليس دور الـ 16 كما يروج في وسائل الاعلام، وانما ستكون منافسات الدور الثاني".

وأوضح قائلا: "إن بطولة كأس العراق تقام وفق آلية محددة تبدأ من دور الـ32 ، حيث يشارك في هذا الدور عشرون فريقاً من الدوري الممتاز، يضاف إليهم عشرة فرق الاخيرة من دوري النجوم، اضافة الى فريقين هبطا الى الدرجة الأولى من الممتاز في الموسم السابق".

وبحسب عرب، فإن "هذه الفرق تتنافس فيما بينها بنظام خروج المغلوب ليختصر العدد الى 16 فريقاً يشكلون الدور الحالي من البطولة، تضاف لها اربعة فرق أخرى كانت قد شاركت في الموسم السابق ضمن دوري النجوم، وتستمر المنافسات بنظام خروج المغلوب بين عشرين فريقاً، ليحسم التأهل لعشرة فرق فقط".

وأكمل: "من ثم تضاف في المرحلة اللاحقة الى هذه الفرق العشرة ستة فرق تمثل الفرق الستة الأوائل في دوري النجوم للموسم السابق تتنافس في دور الـ16، لتستكمل البطولة مراحلها التالية حتى الوصول الى دور الثمانية، ثم النصف النهائي واخيراً المواجهة الختامية بين الفريقين المتأهلين".

وتقيم لجنة المسابقاتِ في الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأحد في تمام الساعة الـ 1:00 ظهراً بمقر الاتحاد، قرعةَ منافساتِ الدور الثاني من بطولةِ كأس العراق 2025-2026، المكون من 20 فريقاً، وبحُضورِ ممثلي فرق أندية ،دهوك وأربيل وأمانة بغداد ونفط ميسان والميناء والموصل والكرخ ونوروز والقاسم والكرمة من دوري نجوم العراق، والرمادي والبحري والحدود وكربلاء والناصرية وغاز الشمال والمصافي ونفط البصرة والحسين والحشد الشعبي من الدوري الممتاز.