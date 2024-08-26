اتحاد الكرة يوضح سبب اختيار قطر معسكراً تدريبياً للمنتخب العراقي

شفق نيوز/ أكد الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، أن منتخب "أسود الرافدين" سينهي معسكره التدريبي الحالي في قطر مطلع الشهر المقبل ويعود إلى محافظة البصرة لملاقاة نظيره العماني ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العام 2026.

وقال عضو الاتحاد أحمد الموسوي، لوكالة شفق نيوز، إن "المنتخب العراقي سيعود للبصرة في الثاني من أيلول/ سبتمبر المقبل بينما سيصل المنتخب العماني إلى البصرة قبل يومين من اللقاء المرتقب المحدد موعده في الخامس الشهر المقبل".

وأضاف أن "المنتخب العراقي سيجري ثلاث وحدات تدريبية بعد وصوله إلى البصرة قُبيل مواجهة عُمان".

وعن سبب إقامة معسكر تدريبي للمنتخب في قطر رغم أن المباراة ستقام في البصرة، أوضح الموسوي أن "هذه وجهة نظر المدرب خيسوس كاساس الذي أراد أن يخرج اللاعبين من أجواء الدوري الذي اختتم مؤخراً في العراق، وكذلك لأن درجات الحرارة والرطوبة في العاصمة القطرية الدوحة أعلى من البصرة وبذلك يكون اللاعب العراقي في البصرة أكثر راحة عند اللقاء".

وأشار إلى أن "عدداً من اللاعبين المحترفين سيتعذر تواجدهم في معسكر قطر والبعض الآخر سيتواجد في معسكر البصرة للالتحاق بالتدريبات إلى جانب زملائهم في المنتخب تأهباً لمواجهة عمان".

وباشر المنتخب العراقي مساء أمس الأحد، بإجراء أولى وحداته التدريبية في الدوحة بمشاركة 18 لاعباً محلياً، وذلك تحضيراً لمواجهة منتخبي عمان والكويت ضمن التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.