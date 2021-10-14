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اتحاد الكرة يوجه إنذاراً أخيراً للأندية العراقية: سددوا قبل منتصف الليل

Category: ريـاضة

Date: 2021-10-14T19:53:03+0000
اتحاد الكرة يوجه إنذاراً أخيراً للأندية العراقية: سددوا قبل منتصف الليل

 شفق نيوز / وجهت لجنة التراخيص في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، إنذاراً أخيراً للأندية التي لم تسدد ديونها للاعبين والمدربين حتى الآن، وأبلغتهم بضرورة تدارك الأمر والتسديد قبل منتصف هذه الليلة.

وذكرت اللجنة في كتابها الصادر اليوم وحصلت عليه وكالة شفق نيوز ، أن "بعد الساعة الثانية عشر من مساء هذا اليوم هو آخر موعد لتسديد الديون، وإلا سيتم معاقبة الأندية وإيقاف الأنشطة الكروية فيها".

وأوضحت أن "في حال عدم التسديد فإن الأندية ستمارس نشاطها لتتحول من احترافية معترف بها آسيويا إلى دوري هواة".

يذكر أن 16 ناديا كانت قد نبهت من قبل اتحاد الكرة العراقي، شمولها بديون متراكم عليها يجب أن تسدد للاعبين ومدربين قدموا شكاوى ضدهم.

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