اتحاد الكرة يوجه طلباً مستعجلاً للسوداني قبل ساعات من مباراة العراق

شفق نيوز/ طالب الاتحاد العراقي لكرة القدم، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني توجيه وزرائه بعدم السماح لدخول حماياتهم في مباراة العراق والسعودية المقرر إقامتها مساء اليوم الاثنين ضمن الجولة الثاني لكأس خليجي 25، مشددا على عدم تكرار ماحدث في في مباراة الافتتاح.

وقال عضو اتحاد الكرة، رئيس اللجنة الأمنية غالب الزاملي، لوكالة شفق نيوز، ان الاتحاد دعا رئيس الوزراء لتبليغ وزرائه والجهات التابعة لرئاسة الوزراء بعدم السماح لعناصر حماياتهم الدخول إلى المقصورة، مبينا ان المكان مؤمن بالكامل ولا حاجة لتكرار ماحدث من ارباك عكس جانب سلبي ليوم الافتتاح .

وبين الزاملي، ان لجنته عقدت اجتماعا مشتركاً مع عمليات قيادة عمليات وشرطة البصرة ومنسقين أمنيين من المحافظة بغية السيطرة على الجمهور وتأمين الحماية الكاملة للحضور .

وأكد أن لجنته اتخذت كل الإجراءات الامنية للحد من أي طارئ أمني خلال مباراة اليوم ، لافتا أن المسؤولين الحكوميين كانوا السبب في الخلل الذي حدث بلقاء الافتتاح.

وأشار الزاملي إلى أن مباراة اليوم بين العراق والسعودية تعد مباراة مهمة وقمة خليجية، لافتا الى أن الجماهير السعودية وصلت بأعداد كبيرة وتم تأمين كل الإجراءات لتسهيل انسيابية دخول وخروج جميع الجماهير العراقية والخليجية.

وأمس الأحد، عزا رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، "الارباك" الذي حصل خلال مراسم افتتاح بطولة خليجي 25 في محافظة البصرة إلى حضور رئاسات العراق برفقة حماياتهم.

ومن المقرر أن تقام مباراة العراق والسعودية على ملعب جذع النخلة الدولي في مدينة البصرة، مساء يوم الاثنين ، حيث تنطلق الصافرة في تمام السابعة والربع مساءًا بتوقيت بغداد، تسبقها مباراة تجمع المنتخب العماني مع نظيره اليمني عند الساعة الرابعة والربع على ذات الملعب.