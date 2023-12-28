اتحاد الكرة يوجه دعوة للاعبات "الموهوبات" لتمثيل المنتخب العراقي

شفق نيوز/ دعت اللجنة النسويّة في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، اللاعبات من المواهب اللائي يرغبن بالدخول في إجراءِ اختبارات المنتخب الوطني العراقي للسيدات إلى الحضور لملعب التاجي في العاصمة بغداد.

وستقام الاختبارات خلال الفترة 3 – 6 من شهر كانون الثاني المقبل، في تمام الساعة الثالثة عصراً من كل يوم، وذلك للدخول في التدريباتِ قبيل اختيار اللاعبات الأفضل من قبل الملاك التدريبيّ.

وبحسب اللجنة النسوية، فإن الهدف من ذلك هو تمثيل المنتخب العراقي النسوي في الاستحقاقاتِ المقبلة، لذا على مَن تجد في نفسها الكفاءةَ والإمكانية الحُضور إلى الاختبارات.

وذكرت عضو اتحاد الكرة، رشا طالب، لوكالة شفق نيوز: "لقد ارتأينا أن نكتشف مواهب جديدة من خلال دعوة المواهب وإجراء الاختبارات"، مردفة بالقول: "نسعى لتطوير كرة النساء ونهتم بالفئات العمرية بغية تطوير اللاعبات بعدما شاهدنا الفارق الكبير بيننا وبين منتخبات المنطقة".

وكان المنتخب العراقي قد خسر مبارياته في بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم على الساحات المكشوفة الشهر الماضي، والتي اختتمت في الأردن، أمام سوريا 0-4، والثانية أمام الأردن 0-6 ، وأمام لبنان 0-7، ليودع البطولة بالمركز الأخير دون تسجيل أي هدف.