اتحاد الكرة يوجه دعوة لثلاثة أندية عراقية بشأن شكاوى لاعبين ومدربين

شفق نيوز/ وجهت لجنة شؤون اللاعبين والمدربين في الاتحادِ العراقيّ لكرة القدم، يوم الاثنين، دعوة لاندية الطلبة والجوية والديوانية، بشأن شكاوى لاعبين ومدربين.

وذكر بيان للاتحاد ورد لوكالة شفق نيوز، "تدعو لجنةُ شؤون اللاعبين والمدربين في الاتحادِ العراقيّ لكرة القدم ممثلاً قانونياً عن نادي (الطلبة) الرياضي للحُضور إلى مقر الاتحاد يوم الخميس الموافق (2023/2/9) في تمام الساعة (12:00) الثانية عشرة ظهرا، وذلك بشأن الدعاوى الخاصّة بالمدرب والإداري واللاعبين المدرجة أسماؤهم بشأن مستحقات مالية في أدناه، على أن يكون الممثل مشاوراً قانونياً مُلماً بحيثياتِ الدعوة مع جلب كتابِ تخويلٍ من النادي، وعلى المدرب والإداري واللاعبين جلب المستمسكات الأصوليّة أو البطاقة الموحدة.

الأسماء : 1. المدرب أحمد خلف إزمير.

2. الإداري خالد إبراهيم محمد.

3 اللاعب ياسر فريح جبار .

4. اللاعب علي عبد الكريم رشيد.

5. اللاعب / حسين علي واحد.

كما دعت لجنةُ شؤون اللاعبين والمدربين في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم ممثلَ نادي (القوة الجويّة) الرياضي للحُضور إلى مقر الاتحاد يوم الخميس (9/2/2023) في الساعة (11:00) الحادية عشرة صباحاً، وذلك بشأن الدعاوى الخاصّة باللاعبين المدرجة أسماؤهم في أدناه، على أن يكون الممثل مشاوراً قانونياً وملماً بحيثيات الدعوى مع جلب كتابِ تحويلٍ من النادي، وعلى اللاعبين جلب المستمسكات الأصوليّة أو البطاقة الموحدة.

الأسماء:

1 . علاء عباس عبد النبي.

2. ضرغام إسماعيل داود .

3. علي بهجت فاضل.

4. أحمد إبراهيم خلف.

ودعت لجنةُ شؤون اللاعبين والمدربين في الاتحادِ العراقيّ لكرة القدم ايضا ممثلَ نادي (الديوانيّة) الرياضي للحُضور إلى مقر الاتحاد يوم الخميس الموافق (2023/2/9) في الساعة (9:30) صباحاً، وذلك بشأن الدعاوى الخاصّة باللاعبين المدرجة أسماؤهم في أدناه، على أن يكون الممثل مشاوراً قانونياً ومُلماً بحيثيات الدعوى مع جلب كتابِ تخويلٍ من النادي، وعلى اللاعبين جلب المستمسكات الأصوليّة أو البطاقة الموحدة.

الأسماء :

1. علي محمد جبر.

2. محمود عيال طعان .

3 مصطفى الأمين علي.

4. محمد الباقر كريم.

5. قصي جبار ناصر.

6 . عماد عبد الحسن جبر.