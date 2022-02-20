اتحاد الكرة يوافق على برنامج شهد وأربعة خيارات لملعب لقاء العراق والإمارات

شفق نيوز/ وافق الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأحد، على البرنامج الخاص الذي وضعه مدرب المنتخب عبد الغني شهد، وأخذ به بشكل رسمي.

وكان اتحاد الكرة، قد سمى لجنة الخبراء والتي تألفت من، أنور جسام وعبد الإله عبد الحميد، وأكرم سلمان، ويحيى علوان، ونزار أشرف، وصالح راضي، وحسن فرحان، وكاظم الربيعي، وكانت قد ناقشت برنامج المدرب عبد الغني شهد، لإعداد المنتخب ورفعته للاتحاد.

وأوضح عضو الاتحاد والناطق باسمه، أحمد عودة الموسوي، لوكالة شفق نيوز، أن "برنامج شهد تضمن تجمع المنتخب قبل عشرة أيام من مباراة العراق والإمارات ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم المقرر يوم 24 من الشهر المقبل، وإقامة مباراة تجريبية مع أحد منتخبات إفريقيا قبل سبعة أيام من المباراة وتحديداً يوم 17 /3، شرط أن تكون المباراة في الملعب الذي سيستضيف مباراة العراق والإمارات" .

وأكد الموسوي، أن "مكان إقامة مباراة العراق والإمارات لم يحدد بعد من قبل الاتحاد الدولي"، لافتاً إلى أن "الاتحاد العراقي أرسل طلباً للاتحاد الدولي يرغب بلعب المنتخب في العراق وتحديداً في بغداد، وإن لم تتم الموافقة ففي البصرة، وإن لم تتم ففي أربيل، وفي حال رفض إقامة اللقاء في العراق، فالخيار سيكون في العاصمة الأردنية عمّان".