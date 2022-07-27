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اتحاد الكرة يهدد بحرمان فرق الممتاز من  المشاركة إذا لم تطبق المعايير

Category: ريـاضة

Date: 2022-07-27T10:05:12+0000
اتحاد الكرة يهدد بحرمان فرق الممتاز من  المشاركة إذا لم تطبق المعايير

شفق نيوز / شدد الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، ضرورة تطبيق معايير التراخيص الآسيوية على الأندية المشاركة بالدوري الممتاز الموسم المقبل، فيما لفت إلى عدم السماح بمشاركة أي فريق لا يطبق هذه المعايير.

وقال عضو الاتحاد رحيم لفتة لوكالة شفق نيوز، إن "توجيه الاتحاد واضح للأندية العشرين المشاركة بالدوري الممتاز للموسم المقبل"، مبيناً أن "الاتحاد سيطبق معايير التراخيص الآسيوية، سيما بعد توجيه الاتحاد الآسيوي الاخير بتطبيق معايير التراخيص للموسم المقبل".

وأضاف لفتة أن "أي نادٍ لا يمتلك معايير التراخيص سيُحرم من المشاركة في منافسات الدوري العراقي للموسم 2022-2023"، موضحاً أن "الاتحاد ماضٍ ببرنامجه الذي يخص التراخيص ولجانه ماضية بعملها لتقييم الأندية".

وبيّن عضو الاتحاد أن "الاندية كافة مطلعة على المعايير الخاصة بالتراخيص وعليها العمل بجد لإتمام النواقص لتكون جاهزة قبل انطلاق الموسم المقبل.

يذكر ان الاتحاد الاسيوي رفض تأجيل التراخيص الخاصة بأندية العراق وطلب تطبيقه في الموسم 2022-2023، اذ سبق للاتحاد الاسيوي ان اجل تطبيق نظام التراخيص للعراق عدة مواسم.

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