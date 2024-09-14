اتحاد الكرة ينأى بنفسه عن بيع تذاكر مباراة الشرطة والنصر

شفق نيوز/ نأى الاتحاد العراقي لكرة القدم، بنفسه عن أي دور في بيع تذاكر مباراة نادي الشرطة ضد النصر السعودي، المقررة في ملعب المدينة الدولي بالعاصمة بغداد، يوم الاثنين المقبل.

وأوضح الاتحاد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مسألةَ بيع تذاكرِ مباراة فريقي الشرطة والنصر السعوديّ في بطولةِ النخبةِ الآسيويّة من مسؤوليةِ نادي الشرطة حصراً، ولا دخلَ للاتحادِ فيها لا من بعيدٍ ولا من قريبٍ".

وأضاف أن "كلَ مَن يحاولُ ربطَ الاتحاد بموضوعِ التذاكر له غاياتٌ مبيتةٌ، الغرض منها خلطُ الأوراق وإرباك الوسطِ الرياضيّ"، مطالباً من الجميعِ "توخيَ الدقة والمصداقية في نقلِ الأخبار والتعاطي معها".