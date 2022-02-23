اتحاد الكرة ينفي إيقاف الدوري بسبب الزيارة الرجبية ويتحدث عن استعدادات المنتخب العراقي

شفق نيوز/ اكدت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاربعاء، ان الجولة 23 من الدوري الممتاز لن تتوقف بسبب زيارة ومراسم إحياء الذكرى السنوية لوفاة الإمام موسى الكاظم، مشيرة الى ان الدوري سيتوقف في العاشر من الشهر المقبل.

وقال عضو اللجنة نجم الاوسي، لوكالة شفق نيوز، ان مباريات الجولة 23 من الدوري الممتاز ستجري في مواعيدها المقررة يوميّ غد الخميس وبعد غد الجمعة، ولا صحة لتأجيلها الى ما بعد زيارة الامام الكاظم.

واضاف ان الفرق مستعدة ومتهيئة لمنافسات الجولة 23 وحسب التوقيتات والمواعيد المعلنة مسبقاً.

واشار الى ان "هناك طرقاً بديلة للوصول إلى الملاعب حيث لم يتم غلق كل شوارع بغداد، فضلا عن الطرق الحولية مثل سريع قناة الجيش، وسريع محمد القاسم، وحتى الداخلية لن تُغلق بالكامل فهناك ممر مخصص للزوار وآخر للسيارات ما يمكن الفرق من الوصول للملاعب".

وبشأن مباراتيّ المنتخب العراقي مع الإمارات يوم 24 آذار المقبل، ومع سوريا يوم 27 آذار، أوضح الاوسي ان "اللجنة درست الوضع الخاص بالمنتخب واستعداده للمباراتين المرتقبتين ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم، وقررت ايقاف الدوري الممتاز اعتباراً من العاشر من الشهر المقبل الى ما بعد المباراتين".

وبين ان الغرض من ايقاف الدوري "لفسح المجال للمدرب عبد الغني شهد لتهيئة لاعبي المنتخب الوطني الذين اغلبهم من انديتنا الممتازة".