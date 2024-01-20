اتحاد الكرة ينفي من خلال شفق نيوز إصابة أيمن حسين بتمزق عضلي: مجرد كدمة

شفق نيوز/ نفى محمد عماد المنسق الاعلامي للمنتخب العراقي لكرة القدم يوم السبت، ما تم تداوله من أنباء عن اصابة مهاجم المنتخب العراقي ايمن حسين بتمزق عضلي سيبعده رسمياً عن المنتخب الوطني العراقي في مباراته المقبلة أمام فيتنام.

وقال عماد لوكالة شفق نيوز؛ ان "الفحوصات الطبية أثبتت أن اللاعب ايمن حسين لم يصب بتمزق عضلي بل تعرض الى كدمة بسيطة".

واضاف ان "مشاركته في المباراة المقبلة وتمثيله للمنتخب العراقي في لقاءه امام فيتنام عائد للجهاز الفني وهو من يقدر مشاركته من عدمها".

وبين ان "الاصابة لم تكن مقلقة وانها مجرد كدمة سيتشافى منها بوقت قصير حسب التشخيص الطبي".

وكانت وسائل اعلام ومواقع أعلنت عن إصابة أيمن حسين بتمزق خلال مباراة العراق واليابان ستمنعه من اللعب في مباراة المنتخب العراقي امام فيتنام الأربعاء المقبل.