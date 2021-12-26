اتحاد الكرة ينفي توقف منافسات الدوري الممتاز لخوض مباريات المنتخب العراقي

شفق نيوز/ اكدت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاحد، ان منافسات الدوري الممتاز لن تتوقف خلال مباراتي المنتخب العراقي امام ايران ولبنان، نافية ما تتداوله بعض وسائل الاعلام بهذا الصدد.

وقال عضو اللجنة نجم الاوسي، لوكالة شفق نيوز، ان "التوقف سيكون بشكل طبيعي ولاسيما بعد انتهاء المرحلة الاولى من الدوري العراقي الممتاز وليس توقفاً اجبارياً".

واوضح ان "منافسات الجولة 19 الاخيرة من المرحلة الاولى من الدوري تنتهي يوم 16 من شهر كانون الثاني من العام المقبل وتجمع المنتخب سيكون بعدها يوم وتحديدا يوم 17 من الشهر ذاته".

واضاف الاوسي ان "التوقف بين المرحلتين سيكون لمدة عشرة ايام وهي الفترة التي سيستعد خلالها المنتخب العراقي لخوض مباراتيه امام ايران ولبنان ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم".

واشار الى ان "منافسات المرحلة الثانية من الدوري ستستأنف بعد انتهاء المنتخب الوطني من مهمته في التصفيات الاسيوية المؤهلة لكأس العالم وبهذا لا يكون توقف اذ ستكون في فترة استراحة المرحلتين".

وسيتجمع لاعبو المنتخب العراقي يوم 17 كانون الثاني/ يناير 2022، ويخوض المنتخب مباراة ودية في 21 من الشهر المقبل، استعداداً للقاء إيران في طهران يوم 27 كانون الثاني المقبل، ولبنان في الأول من شباط المقبل.