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اتحاد الكرة ينفي تسمية مدرب للاشبال: الاختيارات ستكون من الأكاديميات

Category: ريـاضة

Date: 2022-01-13T10:12:29+0000
اتحاد الكرة ينفي تسمية مدرب للاشبال: الاختيارات ستكون من الأكاديميات

شفق نيوز/ نفى النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة يونس محمود يوم الخميس، تسمية كادر تدريبي لمنتخب أشبال العراق.

وقال محمود لوكالة شفق نيوز؛ إنه "إلى الآن لم تتم تسمية مدرب للفئات العمرية سيما وان اتحاد الكرة الغى هذه الفئة مؤقتا واعتمد على المراكز التخصصية للموهبة الكروية والمدارس لاختيار اللاعبين".

وأضاف محمود؛ انه "ليس في نية الاتحاد تسمية مدرب حاليا وكما تداولت وسائل الإعلام عن اقتراب الاتحاد لتسمية المدرب سامر سعيد لتسلمه مهمة تدريب منتخب اشبال العراق لكرة القدم".

من جانب آخر؛ قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم السماح للتولد (2003 - 2004) باللعب ضمن فئة الشباب، وأن تكون المشاركة لأندية الدوري الممتاز إلزامية لفئة الشباب، على أن تجري المباريات بطريقة الدوري لمرحلتي الذهاب والإياب، تصعد ثلاثة أندية من كل مجموعة الى المرحلة الثانية وتحدد كيفية إجرائها في حينها.

كما قرر الاتحاد السماح بمشاركة اللاعب في الفريق الأول  في دوريات الشباب والناشئين ودون 23 سنة فـي الموسم نفسه، بشرط أن يقدم أسمه ضمن كشوفات النادي المقدمة إلى الاتحاد.

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