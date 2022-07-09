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اتحاد الكرة ينفي تسلمه 8 مليارات دينار كمخصصات لمدربي المنتخبات العراقية

Category: ريـاضة

Date: 2022-07-09T16:25:14+0000
اتحاد الكرة ينفي تسلمه 8 مليارات دينار كمخصصات لمدربي المنتخبات العراقية

شفق نيوز/ نفى الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم السبت، تخصيص الحكومة العراقية مبلغاً لمدربين اجانب لقيادة المنتخب العراقي الأول والاولمبي في المرحلة المقبلة.

وقال عضو الاتحاد رحيم لفتة، لوكالة شفق نيوز، ان "ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي حول صرف الحكومة العراقية مبلغ ثمانية مليارات دينار لمدربي منتخبي العراق الوطني والاولمبي، لا صحة له".

وابدى استغرابه من الجهات التي تثير مثل هذه الانباء، داعيا لتوخي الدقة في نقل اي معلومة تصدر من الاتحاد الا عن طريق مصدر مؤكد.

واوضح لفتة ان "اتحاد الكرة فاتح الحكومة العراقية بصرف مبلغ لمدرب المنتخب الوطني الا ان الموافقات لم تصدر لغاية الان".

وكان المدرب العراقي عبد الغني شهد، هو اخر من تولى قيادة المنتخب العراقي لكرة القدم خلفا لبيتروفيتش بشكل مؤقت لحين انتهاء مباريات الفريق العراقي بنهائيات اسيا المؤهلة لكأس العالم.

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