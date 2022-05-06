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اتحاد الكرة ينفي الاتفاق مع الأرجنتيني بيتزي لقيادة المنتخب العراقي ويؤكد: أسماء عديدة على الطاولة

Category: ريـاضة

Date: 2022-05-06T15:08:35+0000
اتحاد الكرة ينفي الاتفاق مع الأرجنتيني بيتزي لقيادة المنتخب العراقي ويؤكد: أسماء عديدة على الطاولة

شفق نيوز / نفى الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الجمعة، ما يتداول في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن مفاوضات تجري مع أحد المدربين الأرجنتينيين لقيادة المنتخب الوطني العراقي، مبينا أن الاتحاد مازال في طور البحث والدراسة لاسماء مدربين عدة على طاولة الاتحاد.

وقال عضو اتحاد الكرة فراس بحر العلوم لوكالة شفق نيوز "ننفي وبشكل قاطع الأنباء المتداولة بشأن وجود مفاوضات متقدمة تجري بين رئيس الاتحاد العراقي الكابتن عدنان درجال والمدرب الأرجنتيني خوان بيتزي لوضع اللمسات الاخيرة لتسليمه مهمة قيادة المنتخب الوطني".

وأبدى بحر العلوم "استغرابه من نشر معلومات غير دقيقة في مواقع عدة عن هذا الموضوع ومنها تحديد المبلغ الذي طلبه بيتزي وقدره مليونين ونصف مليون دولار مقابل الموافقة على تدريب المنتخب العراقي"، مبيناً أن "الاتحاد يناقش السير الذاتية لأسماء مدربين أجانب وتحديداً من قبل لجنة الخبراء والاستشاريين لاختيار الأنسب لقيادة المنتخب".

وكانت وسائل إعلام ومواقع تواصل اجتماعي نقلت أنباء عن وجود مفاوضات متواصلة بين الاتحاد العراقي لكرة القدم والمدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي عن طريق وزير الشباب والرياضة، رئيس الاتحاد عدنان درجال.

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