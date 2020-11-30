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اتحاد الكرة ينفي استحصال موافقة لحضور الجمهور مباريات الدوري العراقي الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2020-11-30T07:43:15+0000
اتحاد الكرة ينفي استحصال موافقة لحضور الجمهور مباريات الدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز/ اكدت الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي، يوم الاثنين، انها تنتظر قراراً مشتركاً قريباً جداً من البرلمان وخلية الازمة بشأن السماح بدخول نسبة من المشجعين داخل الملاعب العراقية.

وقال اسعد لازم عضو الهيئة التطبيعية لوكالة شفق نيوز، إنه "لا وجود لأي موافقة من خلية الازمة بدخول الجمهور اعتباراً من الجولة السابعة للدوري العراقي الممتاز، كما أشيع أمس في عدد من وسائل التواصل الاجتماعي".

وأضاف، "نحن متواصلون مع لجنة الشباب والرياضة في البرلمان العراقي لإصدار قرار جديد بالاتفاق مع خلية الازمة في شهر كانون الاول المقبل بهذا الشأن".

وأوضح عضو الهيئة التطبيعية، أن "الهيئة لم تقرر السماح بدخول الجماهير اعتبارا من الدور السابع لدوري الكرة الممتاز بنسبة 50% كما أشيع في بعض وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية لسبب بسيط هو ان الامر ليس بيد التطبيعية بل الأمر مرهون بقرار من خلية الازمة".

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