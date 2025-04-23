اتحاد الكرة ينتقد احداث مباراة زاخو ونوروز: سنتعامل بحزم

شفق نيوز/ انتقد اتحاد الكرة العراقي، اليوم الاربعاء، الاحداث التي شهدتها مباراة فريقي نوروز وزاخو التي جرت مساء يوم أمس الثلاثاء، مؤكداً انه سيتعامل بحزم مع كل الحالات الدخيلة على الملاعب.

وذكر الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه "تابع بأسف شديد الأحداث التي شهدتها مباراة فريقي نوروز وزاخو التي جرت مساء يوم أمس الثلاثاء على ملعب الأول باطار الجولة الـ 29 من دوري نجوم العراق".

وأضاف: "كنا نمني النفس ان يستمر الشغف الأخاذ في ملاعبنا، وذلك الحضور الجماهيري الذي زين مدرجات مبارياتنا، ولاسيما في ملاعب اقليم كوردستان خلال الموسم الماضي والحالي ، إلا ان ماحدث امس يعد انتهاكا حقيقا للرسائل السامية التي نسعى لترسيخها في المستطيل الأخضر".

واكد البيان ان "الاتحاد سيتعامل بحزم مع كل الحالات الدخيلة على ملاعبنا في سبيل عدم تكرارها لاحقا والوقوف على تداعيات ماحصل من خلال تقارير مشرفي المباراة المذكورة".

هذا وتوقفت مباراة نوروز ضد زاخو، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الدوري العراقي لكرة القدم، بسبب اقتحام الجماهير أرضية الملعب.

وحل نادي زاخو ضيفاً على نوروز في الجولة التاسعة والعشرين للدوري العراقي.

والغى الحكم هدفاً سجله فريق زاخو في الدقيقة 86 من عمر اللقاء، ما أغضب جماهير الفريق التي اقتحمت أرضية الملعب بكثافة ما أدى إلى توقف اللعب.