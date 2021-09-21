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اتحاد الكرة يمهل اعضاءه مدة شهر لحسم موقفهم بازدواجية المناصب

Category: ريـاضة

Date: 2021-09-21T06:43:25+0000
اتحاد الكرة يمهل اعضاءه مدة شهر لحسم موقفهم بازدواجية المناصب

شفق نيوز/ حدد الاتحاد العراقي لكرة القدم مهلة شهر لحسم أعضائه موقفهم من ازدواجية المناصب.

وقال عضو الاتحاد أحمد الموسوي لوكالة شفق نيوز، إن الاتحاد مهتم بموضوع ازدواجية المناصب في مجلس إدارة اتحاد الكرة وعليه منح مهلة شهر لحسم أعضاء الاتحاد موقفهم القانوني من ازدواجية المناصب، ففي حال عمل أحد الأعضاء في ناد فلابد من تقديم استقالته أما من اتحاد الكرة او من النادي.

واشار الى ان الاتحاد مع قانون الاتحادات الذي أقر مؤخرا في البرلمان العراقي الذي بموجبه عدم السماح بالجمع بين منصبين وعليه لابد من تطبيق القانون والنظر بمواقف بعض الاعضاء.

وكان الاتحاد عقد اجتماعه الثاني امس وخرج بعدة مقررات اهمها الابقاء على محمد فرحان اميناً للسر وتسمية يونس محمود مشرفا على المنتخب الوطني وغانم عريبي على الاولمبي ومحمد ناصر على الشباب وخلف جلال على الناشئين.

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