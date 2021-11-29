اتحاد الكرة يمنح "فرصة أخيرة" لاثنين من أعضائه لحسم ازدواجية المناصب

شفق نيوز/ منح الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، "فرصة أخيرة" لعضوين فيه لحسم أمرهما بشأن ازدواجية المناصب.

وقال عضو اتحاد الكرة والمتحدث باسمه احمد عودة الموسوي لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد منح اخر فرصة لعضوي الاتحاد غالب الزاملي ورشا طالب لحسم أمرهما واختيارهما العمل في النادي أو الاتحاد".

واوضح ان "مجلس ادارة الاتحاد منح فرصة لعضوية لاختيار العمل في مجال واحد وحسم وجهتهما المقبلة قبل نهاية هذا العام".

واشار الموسوي الى ان "الاتحاد علق عضوية العضوين غالب ورشا مؤقتاً لحين تصحيح الإجراءات المتعلقة بهما القانونية شرط أن يقررا قبل نهاية هذا العام .

وبين أن "العضوين حاليا خارج الاتحاد وبانتظار ما سيتقرر لغاية نهاية العام الحالي".

يذكر أن غالب الزاملي يشغل منصب نائب رئيس نادي الشرطة ، وتشغل رشا طالب منصب عضو في إدارة نادي القوة الجوية.