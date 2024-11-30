اتحاد الكرة يلزم أندية الدوري باستمرار المنافسات ويحدد عدد التمثيل في خليجي 26

شفق نيوز/ وجه الاتحاد العراقي لكرة القدم، مساء السبت، إلى أندية دوري نجوم العراق لكرة القدم كتابا يلزمهم فيها باستمرار مباريات الدوري خلال فترة مشاركة المنتخب الوطني العراقي في بطولة خليجي 26 المقررة انطلاقها في الكويت يوم 21 من شهر كانون الاول.

‏وأعلم الاتحاد الأندية بضرورة استمرار مباريات بطولة دوري نجوم العراقي خلال فترة إقامة بطولة خليج 26 بما يضمن استمرار المنافسة والارتقاء بمستوى البطولة.

‏وذكر في كتاب الذي تحصلت حصلت وكالة شفق نيوز انه سيتم استدعاء عدد لا يزيد عن لاعبين اثنين من كل نادي للمشاركة مع المنتخب الوطني في البطولة، وذلك حرصا على تقليل التأثير على الأندية وضمان توازن الأداء في مباريات الدوري.

وتنطلق بطولة "خليجي ال26" بنسختها السادسة والعشرين والتي تستضيفها الكويت من 21 ديسمبر/كانون الأول 2024 وحتى 3 يناير/كانون الثاني 2025 المقبل.