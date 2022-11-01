اتحاد الكرة يكشف موقف لاعبي المنتخب المحترفين من معسكر اسبانيا

شفق نيوز/ أكد المنسق الإعلامي للمنتخب العراقي لكرة القدم، محمد عماد، يوم الثلاثاء، ان اتحاد الكرة لم يحصل على اي رد رسمي من اندية يحترف فيها لاعبو المنتخب في الدوريات الاوربية، للالتحاق بالمباريات الودية.

وقال عماد لشفق نيوز، إن اسماء طرحت بوسائل الاعلام مختلفة بحسم تفريغهم للمنتخب العراقي خلال مباراتيه الوديتين في اسبانيا لكن لا صحة لما نشر كون الاندية لم ترسل موافقاتها لحد الان.

واستطرد المنسق الاعلامي قائلاً : ربما خلال هذا اليوم او غداً ستتضح الصورة وتبعث الاندية ردها النهائية بشأن الموافقة من عدمها للاعبي منتخبنا.