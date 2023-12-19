اتحاد الكرة يكشف موعد ومكان تجمع المنتخب العراقي استعداداً لبطولة آسيا

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، عن تحديد مطلع العام المقبل موعدا لتجمع المنتخب الوطني العراقي استعدادا لبطولة آسيا التي ستقام في قطر مطلع العام المقبل.

وقال عضو اتحاد الكرة فراس بحر العلوم، لوكالة شفق نيوز، ان "الاتحاد وبالاتفاق مع مدرب منتخبنا الوطني، الاسباني خيسوس كاساس، تم تحديد يوم 2 من كانون الثاني موعداً لتجمع المنتخب الوطني".

وأضاف أن "التجمع سيكون مباشرة في أبوظبي"، مستبعداً أن "يكون هناك أي تجمع في العراق قبل التوجه الى الإمارات".

واشار الى ان "المنتخب العراقي سيواجه ودياً منتخب كوريا الجنوبية في أبو ظبي يوم 6 من شهر كانون الثاني المقبل على هامش التجمع في أبو ظبي"، مبيناً أن "المنتخب العراقي سيتوجه بعد لقاء كوريا الجنوبية الودي الى قطر استعداداً لبطولة آسيا التي ستقام في قطر للفترة من 12 كانون الثاني وإلى غاية 10 شباط 2024".

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة قرر إقامة البطولة في ثمانية ملاعب، من ضمنها ستة ملاعب شاركت في استضافة كأس العالم 2022 في قطر، وهي ستاد الجنوب، ستاد البيت، ستاد أحمد بن علي، ستاد الثمامة، ستاد المدينة التعليمية، ستاد خليفة الدولي، وينضم إليها ستاد جاسم بن حمد، وستاد عبدالله بن خليفة.