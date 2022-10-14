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اتحاد الكرة يكشف موعد انطلاق الدوري النسوي الممتاز ويحدد مواعيد الانتقالات

Category: ريـاضة

Date: 2022-10-14T11:07:52+0000
اتحاد الكرة يكشف موعد انطلاق الدوري النسوي الممتاز ويحدد مواعيد الانتقالات

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم موعد انطلاق الدوري النسويّ للموسم 2022-2023 وتحديد فترة الانتقالات الصيفيّة والشتويّة .

وستنطلق منافسات الدوري الممتاز للسيدات في الخامس والعشرين من الشهر الحالي وتنتهي في الثلاثين من شهر نيسان عام 2023 .

وستنطلق فترة الإنتقالات الصيفية في الاول من شهر تشرين الثاني المقبل.

بينما حدد الاول من شهر شباط من العام المقبل موعداً للانتقالات الشتوية .

وكان فريق نادي نفط الشمال، توج في الموسم الأخير بلقب بطولة الدوري النسوي للساحات المكشوفة، وحل ثانيا فريق فتاة نينوى وثالثا فريق بلادي.

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