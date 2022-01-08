اتحاد الكرة يكشف لشفق نيوز موقف فريق الشرطة من دوري ابطال اسيا

شفق نيوز/ افاد سيف عادل نائب مدير العلاقات في اتحاد الكرة العراقي يوم السبت، بأنه لا يوجد انسحاب لفريق نادي الشرطة من دوري أبطال آسيا كما يتداول ذلك بعدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وقال عادل لوكالة شفق نيوز؛ ان "نادي الشرطة لم ينسحب من البطولة لأنه اصلاً لم يقم بارسال ورفع استمارة الدخول للبطولة في نظام (الافكاس) قبل المدة المحددة من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ، وهي يوم 8 من الشهر كانون الاول من العام الماضي".

واضاف ان "أي نادٍ لا يلتزم بهذا التاريخ بإرسال استمارات الدخول للمسابقات الآسيوية لا يعتمد بالمشاركة حتى وإن كان نادياً مرخصاً".

واكد ان "الاندية العراقية التي أرسلت الاستمارات واعتمدت استماراتها هما القوة الجوية والزوراء، لذا فإن الشرطة لا يعد منسحباً من البطولة كما تخطئ بعض وسائل الإعلام بالوصف كونه لم يدخل في المشاركة اصلا هذا العام".

واوضح ان "نادي النجف حسب مركزه في الموسم الماضي هو الذي كان يحق له المشاركة رسميا وليس نادي الشرطة لكن كون نادي النجف لم يكمل الإجراءات ولم يحصل على الرخصة الآسيوية لم يعتمد من قبل الاتحاد الآسيوي في المشاركة، بينما كان مركز نادي الشرطة بعد نادي النجف وحصل على الرخصة الاسيوية وكان يحق له المشاركة لو انه اكمل استمارات الدخول للمشاركة حسب المدة المحددة من قبل الآسيوي وحسب رسالة الاتحاد الآسيوي الأخيرة التي وصلتنا أمس واعتمد حصة الاتحاد في المشاركة وهي مقعد واحد مجموعات ومقعد في الملحق، القوة الجوية والزوراء فقط والقرعة ستجري في السابع عشر من هذا الشهر في مقر الاتحاد الآسيوي بماليزيا".

وكانت وسائل اعلام اكدت ان الاتحاد الاسيوي لكرة القدم اعلن انسحاب فريق نادي الشرطة العراقي من دوري أبطال آسيا مما أضطر الاسيوي الى تعديل مواجهات الملحق، إذ كان الغرافة القطري هو المستفيد من انسحاب الشرطة ليشارك بدوري المجموعات.