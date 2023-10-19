اتحاد الكرة يكشف قراره النهائي بشأن دوري المحترفين ويحدد مهلة

شفق نيوز / كشفت لجنة التراخيص في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، عن قرارها النهائي بشأن عدد وطبيعة الأندية المشاركة في دوري المحترفين للموسم 2023-2024، المقرر انطلاقه بعد أيام.

وقال الناطق باسم اللجنة بلال زكي، لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة رخصت الأندية العشرين وستشارك في دوري المحترفين، لكن بشرط إمهالها 45 يوماً لتسديد ما بذمتها من ديون، وبخلاف ذلك ستسحب منها الرخصة حتى وإن مضى على خوضها المنافسات أدوار عدة".

وأوضح زكي، أن "أي لاعب أو مدرب يمتلك شكوى اكتسبت الدرجة القطعية على أي ناد، من حقه أن يطالبه بالتسديد، وفي حال امتنعت الأندية من التسديد أو تسوية الأمور بالتراضي، فسيتم سحب الرخصة من النادي المعني".

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم، قد أعلن في وقت سابق عن إقامة دوري المحترفين بعشرين فريق، بينما اكد رئيس الاتحاد عدنان درجال في تصريح آخر أن الدوري سيكون من 14 إلى 16 فريقاً، يشاركون بدوري المحترفين للموسم 2023-2024.

وأرجأ الاتحاد العراقي لكرة القدم، احتفالية قرعة دوري المحترفين للموسم 2024/2023 المقرر إقامتها غداً الجمعة، إلى بعد غد السبت.