اتحاد الكرة يكشف عن مواعيد 8 مباريات مؤجلة من دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ كشفت لجنة المسابقات في دوري نجوم العراق لكرة القدم، يوم الاثنين، عن مواعيد المباريات المؤجلة لعدد من فرق الدوري.

ووفق جدول للاتحاد اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ستقام مباراة فريق الشرطة مع ضيفه فريق دهوك ستقام يوم الاثنين الموافق 16 من شهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وفي نفس اليوم تقام مباراة فريق نفط ميسان مع ضيفه القوة الجوية، والمباراتان مؤجلتان من الجولة السابعة.

‏وتقام مباراة واحدة يوم الجمعة الموافق 20 من الشهر الجاري بين فريقي القوة الجوية وضيفه نوروز وهي مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة.

‏وتقام مباراتان يوم السبت الموافق 21 من الشهر الجاري وهما مؤجلتان من الجولة الثامنة، تجمع الأولى فريق الكهرباء مع ضيفه فريق الشرطة، ‏وفي الثانية يستضيف دهوك فريق القاسم.

‏وتقام يوم السبت الموافق 28 من الشهر الجاري مباراتان مؤجلتان من الجولة التاسعة، تجمع الأولى فريق نوروز بضيفه دهوك، ‏والمباراة الثانية لفريق الشرطة وضيفه الميناء.

‏وتقوم يوم الأحد الموافق 29 من الشهر الجاري مباراة مؤجلة أخيرة من الجولة التاسعة تجمع الحدود بضيفه فريق القوة الجوية.