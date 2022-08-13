اتحاد الكرة يكشف عن عدد الملاعب والأندية المرخصة في بغداد للمشاركة في الدوري الممتاز

شفق نيوز / كشف الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم السبت، اكمال ثلاثة ملاعب في بغداد مرخصة والسعي لإضافة ملعبين آخرين ضمن الملاعب المرخصة لأندية العاصمة، فيما بيّن أن أربعة فرق أكملت معايير الترخيص اللازمة للمشاركة في الدوري الممتاز.

وقال الناطق الإعلامي للجنة التراخيص في الاتحاد بلال زكي لوكالة شفق نيوز إن "ثلاثة ملاعب مرخصة في بغداد بشكل رسمي وهي ملعب المدينة والزوراء والشعب"، لافتاً الى أن "إضافة ملعبي الكرخ والصناعة سيتم بعد إكمال بعض التأشيرات والنواقص التي حددتها دائرة التراخيص ليتم اعتماد الملعبين ليكونا ضمن ملاعب بغداد وهذا العدد يستوعب اندية بغداد التسعة".

وأضاف زكي أن "لجنة التراخيص ستعتمد أندية بشكل رسمي وادخالها ضمن الاندية المرخصة بعد انجازها المعايير الاسيوية"، مبيناً أن "أربعة اندية أكملت تراخيصها لحد الآن وهي كربلاء والزوراء ونفط البصرة ونفط ميسان التي أنجزت معايير التراخيص".

وأضاف زكي أن "متعلقات الملاعب والأمور المالية هي أبرز المعوقات التي تعانيها الأندية، منها داخلية ومنها خارجية.

وبيّن زكي عن آخر موعد لغلق التراخيص الاسيوية للأندية مبينا ان الموعد الأولي سيكون يوم 15 آب، والموعد النهائي سيكون يوم 15 ايلول، ولا يوجد استثناء أو تأجيل مقبل من الاتحاد الاسيوي للاتحاد العراقي".