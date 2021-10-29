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اتحاد الكرة يكشف عن تفاصيل جديدة بشأن "المبعوث الدولي" لرفع الحظر عن الملاعب العراقية

Category: ريـاضة

Date: 2021-10-29T15:07:53+0000
اتحاد الكرة يكشف عن تفاصيل جديدة بشأن "المبعوث الدولي" لرفع الحظر عن الملاعب العراقية

شفق نيوز/ كشف الاتحاد العراقي لكرة القدم يوم الجمعة، عن إرسال  برسالة جديدة للاتحاد الدولي لكرة القدم بغية تسمية لجنة أو مبعوث للتفتيش من اجل رفع الحظر عن ملعب البصرة . 

وقال محمد فرحان أمين سر الاتحاد لوكالة شفق نيوز؛ ان "سبب عدم حضور المفتش الأردني طلال سويلم المكلف من قبل الاتحاد الدولي للكشف عن ملعب المدينة لاحتضان مباراة منتخبنا امام سوريا وكوريا الجنوبية في التصفيات المؤهلة لكأس العالم ، هو عارض صحي منعه من الحضور أول أمس لتتأخر الموافقة الدولي لاحتضان البصرة مباراتي منتخبنا".

وبين فرحان؛ ان "الاتحاد العراقي طلب من الاتحاد الدولي بطلب رسمي تكليف مفتش آخر للكشف عن ملعب البصرة"، مشيرا إلى انه "لحد الان لم يرد علينا الاتحاد الدولي".

واكد ان "الاتحاد العراقي كان مستعداً لاستقباله وهيء كل الامور الادارية لإنجاح مهمة المبعوث الدولي لكن تفاجأنا بسوء حالته الصحية، وارسلنا كتاب اخر وطلبنا موعداً جديداً وننتظر حالياً الرد ومازلت مبارياتنا مقررة أمام سوريا وكوريا في قطر".

واوضح ان "الاتحاد العراقي ابلغ بطلب رسمي للاتحاد الآسيوي بغية السماح للجاليات العراقية الدخول مباراتي سوريا وكوريا، ولحد الان لم يصل الرد".

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