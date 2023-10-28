اتحاد الكرة يكشف أسباب غياب "الفار" في انطلاق دوري المحترفين

شفق نيوز/ كشف نائب رئيس لجنة الحكام، في اتحاد الكرة العراقي، محمد عرب، يوم السبت، سبب عدم تواجد "الفار" في بعض الملاعب بانطلاق الجولة الأولى لدوري نجوم العراق.

وكان دوري نجوم العراق، انطلق يوم الخميس الماضي، وشهدت عدداً من ملاعب العراق غياب تقنية الفار خلال مباريات الفرق.

وقال عرب، لوكالة شفق نيوز، إن "عدم وجود تقنية الفار في عدد من الملاعب العراقية التي احتضنت الجولة الأولى، يعود لعدم تجهيز المنصات الخاصة بكاميرات (الفار) من قبل المسؤولين عن الملاعب الذين تأخروا في نصبها".

وأضاف أن "اتحاد الكرة تابع عن كثب هذا الخلل في النصب وأن مسؤولي الملاعب تعهدوا بنصبها بالكامل في الدور المقبل او الذي يليه ، مبينا أن الاتحاد ولجنة الحكام يتابعون بكثب هذا التأخير وسيتم انجازها باسرع وقت".

من جانب آخر، أكد عرب، أن "(فيفا) صادق على استخدام تقنية var في دوري نجوم العراق بشكل نهائي ورسمي"، موضحاً أن "الاتحاد العراقي لكرة القدم تلقى اشعاراً رسمياً من قبل الاتحاد الدولي يؤكد فيه موافقته الرسمية على استخدام العراق لتقنية الحكم المساعد (var) في مباريات دوري نجوم العراق للموسم 2023-2024.