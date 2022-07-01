اتحاد الكرة يكشف حقيقة الاتفاق مع مدرب برتغالي لقيادة المنتخب العراقي

شفق نيوز/ نفى الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الجمعة، التوصل إلى اتفاق مع مدرب أجنبي برتغالي الجنسية لقيادة المنتخب الوطني لكرة القدم.

وقال عضو اتحاد الكرة فراس بحر العلوم، لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد لم يتوصل إلى أي اتفاق مع المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، لتدريب المنتخب الوطني، كما تم تناقله عبر عدد من المواقع ووسائل الإعلام".

وأضاف بحر العلوم، أن "ما ذكر بوسائل الإعلام بشأن اتفاق الاتحاد مع كيروش، عار عن الصحة، وأن الاتحاد لم يتبق له سوى الإعلان عن تسليمه مهمة قيادة المنتخب".

وأوضح أن "الاتحاد يستغرب تناقل هكذا أخبار دون التأكد من المصدر".

وكان المدرب البرتغالي، كارلوس كيروش، قد تسلم بوقت سابق، قيادة المنتخب الإيراني، ومن بعده المنتخب الكولمبي.

يشار إلى أن المنتخب العراقي لكرة القدم، بات من غير مدرب منذ إقالة أدفوكات، ومن بعدها عبد الغني شهد، بسبب الفشل في التأهل لكأس العالم.