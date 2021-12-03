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اتحاد الكرة يقيم دورة صقل لحكام ومقيّمي حكام الدوري الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2021-12-03T18:05:16+0000
اتحاد الكرة يقيم دورة صقل لحكام ومقيّمي حكام الدوري الممتاز

شفق نيوز/ أقامت لجنة ودائرة الحكام في الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم اليوم الجمعة دورة صقل لحكام ومقيمي حكام الدوري الممتاز في مقر الاتحاد.

وشارك في دورة صقل الحكام ( ٣٥ حكما، ١٧ حكماً دولياً بين حالي وسابق، و ١٨ حكماً من كل محافظةٍ).

وحاضر في الدورة المحاضرون المحليون عادل القصاب ، محمد كاظم عرب ، لؤي صبحي أديب ، نجاح رحم راشد. وتم التطرقُ في الدورة الى شرح المواد والحالات المهمة في المباريات بدءا بالتنافسات والالتحامات مروراً بلمس الكرة باليد والتسلل وختاما بالقراءة والتمركز وتعزيز اعتبارات فهم كرة القدم الحديثة والتي يركز عليها الاتحادان الدولي والآسيوي.

وفي الجزء الثاني من الدورة والخاص بمقيمي حكام الدوري الممتاز والتي شارك فيها ( ٣٠ مقيماً للحكام في الدوري الممتاز )، وحاضر فيها المقيم الآسيوي كاظم عودة لازم، تم التطرقُ الى أهم وأحدث معايير تقييم الحكام، والتأكيد على كون التقييم الفني الحديث والدقيق عنصراً أساسياً وحيوياً في تطوير الحكام والتحكيم.

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