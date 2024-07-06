اتحاد الكرة يقرر إيقاف دوري النجوم مؤقتاً لتفادي التداخل مع كأس العراق

شفق نيوز/ قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم إيقاف دوري نجوم العراق الكروي بدءاً من اليوم السبت ولغاية منتصف الشهر الحالي وذلك بسبب اقامة مباريات كاس العراق.

وقال أحمد الموسوي، عضو اتحاد الكرة العراقي، لوكالة شفق نيوز، "تقرر إيقاف دوري نجوم العراق لمدة سبعة أيام لتمشية مباريات نصف نهائي، ونهائي بطولة كأس العراق لكرة القدم".

واضاف ان "لجنة المسابقات في اتحاد الكرة حدد يوم غدٍ موعدا لاقامة مباريات نصف نهائي كاس العراق بلقاء الزوراء والقوة الجوية، والشرطة والنفط".

واشار الى ان لجنة المسابقات حددت العاشر من الشهر الحالي موعدا لاقامة المباراة النهائية بين الفريقين الفائزين من مباراتي نصف النهائي .

واستطرد قائلاً ، ان اللجنة حددت يوم 14 تموز الحالي لإقامة مباريات الجولة الاخيرة لدوري نجوم العراق للموسم 2023-2024 .

يذكر ان فريق الشرطة حسم لقب دوري نجوم العراق بعد انتهاء الجولة 37 كما حسم الجوية المركز الثاني والزوراء المركز الثالث.