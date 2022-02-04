اتحاد الكرة يقرر إيفاد عماد محمد لاكتشاف المحترفين: ابواب منتخب الشباب مشرعة

شفق نيوز/ افاد عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم، محمد ناصر، بأن اتحاد الكرة قرر إيفاد مدرب منتخب شباب العراق عماد محمد إلى الدول التي يحترف فيها اللاعبون العراقيون وذلك لمشاهدتهم عن قرب واختيار الأنسب من بينهم لضمهم للمنتخب.

وقال ناصر لوكالة شفق نيوز؛ ان الملاك التدريبي سيبقي أبواب المنتخب مفتوحة للاعبين الجدد، ومن بينهم المحترفون خارج العراق لتعزيز صفوف المنتخب ووصوله الى الاستقرار الفني.

واشار ناصر الى ان المدرب عماد وقع اختياره على لاعبين اثنين جدد يحترفان في أوروبا، فضلاً عن تواجد شربل شمعون في المعسكر الأخير الذي اختتم بتركيا اليوم والذي جاء من أستراليا للانضمام لصفوف المنتخب، بالإضافة إلى بلند ازاد من هولندا، بينما غاب المحترف في السويد الاي علي بسبب الإصابة.

واختتم منتخب الشباب، اليوم الجمعة، معسكره التدريبي الذي أقيم في مدينة أنطاليا التركية لمدة 12 يوما، وخاض خلال المعسكر أربع مباريات أمام فريق شاختار دونسيتك الأوكراني و خسرها بثلاثة أهداف لهدفين، ومع نظيره المكسيكي وهزم بهدف من دون رد، وواجه داينمو كييف وخسر أمامه أيضاً بثلاثة أهداف من دون رد، بينما تعادل في المباراة الرابعة مع منتخب شباب أذربيجان بهدفين لهدفين.