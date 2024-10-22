اتحاد الكرة يقرر هبوط فريق القوة الجوية لكرة الصالات لدرجة أدنى

شفق نيوز/ اتخذ الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، قراراً بهبوط فريق القوة الجوية لكرة الصالات، لدرجة أدنى، وفرض غرامة مالية بحق النادي.

وقال الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "لجنة الانضباط في الاتحادِ العراقيّ لكرة القدم، اجتمعت في مقرِّ الاتحاد، لمناقشةِ المذكرة المرسلة من لجنة الصالات إلى لجنة الانضباط بتاريخ 29/ 9/ 2024، والمتضمنة انسحاب نادي القوة الجوية للصالات، وعدم حضوره قرعة الدوري بداعي عدم وجود فريق كرة قدم للصالات في النادي".

وتابع: "عليه يعد نادي القوة الجوية لكرة الصالات منسحباً من دوري كرة قدم الصالات للموسم 2024/2025 استناداً لأحكام المادة 4/7 مع مراعاةِ أحكام المادة 7/2 من لائحةِ دوري كرة الصالات للمحترفين للموسم 2023/2024".

ولفت إلى أن "اللجنة قررت حرمان النادي من المشاركةِ في البُطولاتِ المُتبقية للعبة، وفرض غرامة مالية قدرها 25 مليون دينار، وعدّ النادي هابطاً إلى الدرجة الأدنى"، مبيناً أن "القرارُ صدر باتفاق الآراء قابلاً للاستئناف".