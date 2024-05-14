اتحاد الكرة يقرر منع الحكام من التصريحات في التواصل الاجتماعي وتحدد العقوبات للمخالفين

شفق نيوز/ افاد نائب رئيس لجنة الحكام في الاتحاد العراقي لكرة القدم محمد عرب يوم الثلاثاء، بأن لجنة ودائرة الحكام اجتمعتا مع رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال للخروج بمقررات تخص تواجد الحكام وتأثيراتهم في التواصل الاجتماعي.

وقال عرب لوكالة شفق نيوز؛ إن الاجتماع خرج بقرار يحتّم على جميع الحكام بضرورة الابتعاد عن الظهور الإعلامي غير المرخص.

واضاف انه "تم منع حكامنا من الكتابة بمواقع التواصل الاجتماعي سواء على الاتحاد او لجنة ودائرة الحكام بتصاريح غير مقبولة".

وأوضح انه "ستطبق عقوبات لائحة الحكام على أي حكم من حكامنا بمختلف الدرجات يخالف التعليمات ويقوم بالاساءة او التهجم على لجنة ودائرة الحكام وسيكون الايقاف مدة ستة اشهر للمرة الاولى وسنة اذا تكرر ذلك مرة اخرى".

وتابع ان "اللجنة والدائرة يعملان معا لخدمة اللعبة ولا يجوز اتهامهما بأي تهمة دون دليل فالجميع يعمل لخدمة البلد وأن ما يصدر من البعض لايطور اللعبة والتحكيم العراقي".