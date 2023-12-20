اتحاد الكرة يقرر إلغاء عقوبة كل لاعبي الاندية والمدربين بشرط وحيد

شفق نيوز/ قرر الاتحادُ العراقيّ لكرة القدم، يوم الأربعاء، إلغاء جميع العقوبات بحق المدربين واللاعبين في دوري نجوم العراق شرط عدم المساس بالعقوبات لمالية.

وقال إعلام الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد العراقي لكرة القدم، قرر، ولمُناسبةِ انطلاق دوري نجوم العراقي إلغاءِ جميع العقوبات الصادرة بحقِّ المدربين واللاعبين والإداريين والعاملين في الأنديةِ الرياضيّة كافة".

وأضاف أن "القرار جاء من دون المساس بالعقوباتِ المالية الصادرة بحقِّ أي منهم"، مبيناً أنه "لا يستفيد أي من المشمولين بهذا القرار إلا بعدَ تسديدِ العقوبات المالية التي تضمنتها القراراتُ الصادرة من لجان الاتحادِ العراقيّ لكُرةِ القدم".