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اتحاد الكرة يقرر إلغاء عقد شركة تلفزيونية مختصة بنقل مباريات الدوري

Category: ريـاضة

Date: 2022-09-19T20:00:46+0000
اتحاد الكرة يقرر إلغاء عقد شركة تلفزيونية مختصة بنقل مباريات الدوري

شفق نيوز/ اصدر الاتحادُ العراقيّ لكُرةِ القدم، اليوم الاثنين، العديد من القرارات خلال اجتماع عقد في مقرّ الاتحاد بالعاصمة بغداد.

وذكر بيان للاتحاد ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن الاجتماع عقد بحُضور وزيرِ الشَباب والرياضة رئيس الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم عدنان درجال والنائب الأول لرئيسِ الاتحاد علي جبار والنائب الثاني يونس محمود، وأعضاء المكتبِ التنفيذيّ والأمين العام للاتحاد محمد فرحان، ولم يحضر الاجتماع عُضو الاتحاد كوفند عبد الخالق بسببِ تعرُّضه إلى وعكةٍ صحيةٍ منعتهُ من الحُضورِ.

وأضاف؛ أن الاجتماع تناول عدداً من القضايا المُدرجة في جدولِ الأعمال.

وتابع البيان؛ أن الاتحاد قرر إلغاءَ عقد شركة الأضواء للنقلِ التلفزيونيّ،  وسيتمّ إعلانُ بيع حقوق نقل مباريات الموسم المُقبل في الفترةِ المقبلة بما يتناسبُ مع رؤيةِ الاتحاد ويضمنُ مصالحَ الاتحاد والأندية.

ونقل البيان عن ان رئيس الإتحاد أشار إلى تكليفِ لجنةِ الخبراء والمدير الفنيّ للاتحاد لتقديمِ البرامج الكفيلةِ بترتيب أوراقِ المنتخباتِ الوطنيّة ومشاركاتها الدوليّة بصورةٍ منظمةٍ ودقيقةٍ في فترةٍ أقصاها أسبوعان. 

وبيّنَ رئيس الاتحاد: إن التواصل مستمرٌ مع رابطةِ الدوري الإسباني مع التطرقِ إلى وضعِ المنهاج الخاصِ لتطوير دوريات الفئات العمريّةِ للاستفادةِ من خبرتهم الواسعةِ ولاستثمارِ الطاقاتِ الموجودة في ملاعبنا بشكلٍ يخدمُ كرتنا مستقبلاً، والتأكيد على إقامةِ الدورات التدريبيّةِ الآسيويّة بمشاركةٍ نوعيةٍ من المدربين، وضرورة الاستعانةِ بأفضل المحاضرين الدوليين لتكون الفائدةُ المرجوة من إقامة الدورات كبيرةً وتنعكسُ على عملِ المدربين مُستقبلًا.

ولفت البيان؛ إلى أنه عرضت في الاجتماعِ  التصاميمُ الجديدة لملابس المُنتخباتِ الوطنيّة من شركةِ جاكو التي تحاكي تاريخَ العراق ومُستقبله.

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