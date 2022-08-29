اتحاد الكرة يقرر تأجيل مباراتي الـ"بلاي اوف" الى إشعار آخر

شفق نيوز / أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الاثنين، تأجيل مباراتي الـ(بلاي اوف) لحسم المرشح الى الدوري الممتاز إلى إشعار آخر.

وقال الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "إنه قرر تأجيلَ مباراتي الـ(بلاي أوف) بين فريقي الناصرية ودهوك المُقرر إقامتها في يوم الخميس الموافق (٢٠٢٢/٩/١)، ومباراة الفائز منهما مع فريق أمانة بغداد في (٢٠٢٢/٩/٨) إلى إشعارٍ آخر.

وكان نادي دهوك قرر، اليوم الاثنين، مغادرة العاصمة بغداد والعودة إلى إقليم كوردستان رغم عدم أخذ التوجيهات من اتحاد الكرة، فيما بيّن أنه "اضطر" لاتخاذ هذه الخطوة بهذه الساعات مع "خطورة" الطريق حاليا، وذلك بسبب خطورة الوضع الأمني وتصاعد الازمة السياسية.

وكان نادي دهوك لكرة القدم يستعد لملاقاة نادي الناصرية يوم 1 ايلول المقبل، وفي حال فوزه فإنه سيخوض مباراة مصيرية أمام امانة بغداد في الثامن من الشهر المقبل في ملعب الحبيبية في العاصمة بغداد لتحديد المتأهل الى الدوري الممتاز العراقي.