اتحاد الكرة يقرر السماح لجمهور كربلاء حضور مباراة اليوم امام الزوراء رغم العقوبة

شفق نيوز/ اعلنت لجنة الاستئناف في الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، اليوم الأربعاء، السماح لجمهور فريق نادي كربلاء الرياضي بالحضور إلى مباراةِ فريقهم اليوم مساءً أمام فريق الزوراء في ملعب النجف، ضمن الجولة (30) لمسابقة الدوري الممتاز .

وذكر بيان ورد لوكالة شفق نيوز ان الموافقة جاءت كون قرار لجنة الانضباط صدر ليلة أمس الثلاثاء ولم يأخذ حيز التنفيذ، وأسوة بحضور جمهور فريق القاسم لمباراةِ فريقهم أمام فريق الكهرباء، يوم أمس الثلاثاء، ضمن الجولة نفسها، على أن يتمّ البت بقرار لجنةِ الاستئناف خلال اليومين المقبلين.

وكانت اللجنة اصدرت قرارا بوقت سابق حرمان لاعب نادي كربلاء (موندي ديجنكو) مباراة واحدة استناداً إلى أحكام المادة 3/50 من لائحةِ الانضباط ، القاسم وكربلاء التي جرت في ملعبِ النجف الأشرف ضمن منافساتِ الدوري الممتاز بتاريخ 17\5\2023، وبعد الاطلاع على الأولياتِ كافة ومقاطع الفيديو التي وصلت إلى اللجنةِ يتبين لنا بأن سلوكَ جماهير نادي كربلاء كان مشيناً، حيث بدأت برمي قناني الماء والأحذية على حارس مرمى نادي القاسم، كما تمّ رمي كرة بليارد على الحكم المساعد أكرم علي، كما استخدمت صفارةٌ مشابهةٌ لصفارةِ حكم الساحة، ما أدى إلى توقفِ المباراة مرتين .